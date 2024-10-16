لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن

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قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، إنهم تقدموا بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأضافت الخارجية اللبنانية ان الشكوى تدين خرق إسرائيل لسيادة البلاد واستهدافها الجيش والمسعفين والمدنيين، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشارت الوزارة إلى أن "إسرائيل تحاول فرض رؤيتها للأمن في المنطقة بالقوة وبالوسائل العسكرية العدائية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "الجزيرة" بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة القليلة في قضاء صور جنوبي لبنان، كما استهدف الجيش الإسرائيلي محيط بلدة الناقورة بقصف مدفعي. كما استهدفت غارتان إسرائيليتان استهدفتا محيط بلدتي الطيبة والعديسة جنوبي لبنان.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في إلى استشهاد خمسة أشخاص، في حصيلة أولية صادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.