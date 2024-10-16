الصحة اللبنانية تعلن مقتل 5 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على النبطية

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الأربعاء، مقتل 5 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على بلدية النبطية جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الصحة اللبنانية قولها إن «غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص».

وقالت مسئولة لبنانية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل شنت أكثر من 10 غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها جنوب البلاد.

وأضافت محافظة النبطية هويدا الترك، أن «11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا».

وأشارت إلى وقوع إصابات من دون تحديد العدد، وذلك حسبما نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية».

وقالت مراسلة القناة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 6 غارات على كفرتبنيت والنبطية الفوقا في جنوبي لبنان، مشيرة إلى غارات أخرى استهدفت بلدات الطيبة ومركبا، ومثلث عيتا الشعب وراميا وقوزح.

وجاءت هذه الغارات في الجنوب اللبناني، عقب غارات أخرى استهدفت بيروت صباح اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى من 6 أيام، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية لبنانية. ولم يتضح بعد عدد الضحايا.