رئيس وزراء أستراليا يتعرض لانتقادات بسبب شراء منزل مطل على البحر بملايين الدولارات

تعرض رئيس وزراء استراليا انتوني ألبانيز، لانتقادات بسبب شراء منزل مطل على البحر، بقيمة ملايين الدولارات، وسط أزمة إسكان عامة، قبل أشهر فقط من الانتخابات الفيدرالية.

ويقول المنتقدون إن شراء المنزل الكائن في أعلى منحدر ضخري شاهق قيمته 3ر4 مليون دولار استرالي(9ر2 مليون دولار أمريكي)، في كوباكابانا، شمال مسقط رأسه سيدني، جعله يبدو وكأنه منقطع الصلة عن الكثير من الاستراليين، الذين يكافحون لشراء أو استئجار منزل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار والعرض المحدود.

ورفض ألبانيز الانتقادات اليوم الأربعاء، عندما سأله صحفيون عن المخاوف، التي أثيرت بشكل داخل أورقة حكومته.

وقال ألبانيز: "نريد أن نستمر في مساعدة الاستراليين، سواء كان ذلك من خلال الإسكان العام أو الإيجارات أو شراء منازل خاصة".

يشار إلى أن قيمة المنازل المطلة على البحر في كوباكابانا والعديد من الشواطئ الأخرى في المنطقة، تبلغ ملايين الدولارات وهي مملوكة لسكان سيدني، الذين مازالوا لديهم منازل في المدينة أو انتقلوا إلى نمط حياة أكثر هدوءا.

ووصفت سوزان لي، النائبة المعارضة الشراء بأنه دليل على أن البانيز "منفصل عن الواقع" ووصفت زميلتها أنجي بيل التوقيت بأنه "محل تساؤل".

ومن جهة أخرى، أعرب مشرعون حكوميون عن دعمهم العلني لألبانيز.

وقال كريس بوين، الوزير بالحكومة لهيئة الإذاعة الاسترالية "أعتقد أن المواطن الاسترالي العادي يقول: حسنا، دعوه وشأنه سأنتقد سياساته أو سأدعم سياساته، سأنتقد أو أدعم حكومته، لكن لن أنتقد أو أدعم ما يفعله بحسابه المصرفي الخاص بأمواله الخاصة".

ويسعى حزب العمال المنتمي لتيار يسار الوسط، بزعامة البانيز للحصول على ولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات، في الانتخابات المقرر أن تجرى بحلول مايو من العام المقبل.