جنوب سيناء تُعلن إجراءات ترخيص آبار المياه الجوفية للمزارعين

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص آبار المياه الجوفية المخصصة للزراعة في مدينتي رأس سدر وطور سيناء، داعية أصحاب الأراضي وواضعي اليد إلى سرعة إنهاء إجراءات الترخيص.

وأكدت المحافظة ضرورة توجه المزارعين إلى الإدارة العامة للمياه الجوفية بطور سيناء، لاستكمال ملفات الترخيص، مشددة على أن الإجراءات تشمل تقنين أوضاع الآبار طبقًا للوائح والقوانين الوزارية، مع إخطار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بكل الخطوات التي يتم اتخاذها.

وأضافت المحافظة أن عملية الترخيص تتضمن أيضًا تركيب عدادات على جميع الآبار، والبالغ عددها 451 بئرًا جوفيًا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية للحد من السحب الجائر والحفاظ على الموارد المائية.

وأوضحت أنه يُسمح بتقديم ملفات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، مؤكدة أهمية التزام المزارعين بالمهلة المحددة لتفادي أي إجراءات قانونية لاحقة.