أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، عن وقوف بلاده بجانب الشعب الإيراني.

وقال في تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء اليوم السبت: «كما قلت للشعب الإيراني منذ حوالي عام ونصف: الولايات المتحدة تقف بجانبكم».

ويأتي ذلك، في إطار الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن الإيرانية، منذ أمس الجمعة؛ اعتراضًا على رفع أسعار الوقود.

As I said to the people of Iran almost a year and a half ago: The United States is with you. https://t.co/D972wPyLxm