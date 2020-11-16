الرئيس الفرنسي: يجب على أوروبا أن لا تعود للاعتماد على أمريكا تحت قيادة بايدن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعزز من جهوده لتطوير القدرة على التعامل بصورة مستقلة في مجالات التكنولوجيا والتمويل الدولي والدفاع.

وقال ماكرون في حوار لصحيفة لو جران كونتينان إنه على قادة الاتحاد الأوروبي أن لا يدعوا هزيمة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية إلى الاعتقاد بأنه بإمكانهم العودة للاعتماد على أمريكا في أمور الأمن الأوروبي والدفاع عن مصالح الكتلة الأوروبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون قال في حواره" الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحترمنا فقط كحلفاء إذا كنا جادين، وإذا كنا نتمتع بالسيادة ونحترم دفاعنا"، مضيفا " علينا أن نستمر في بناء استقلالنا من أجل أنفسنا".

وانتقد ماكرون وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، التي قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنه من " الخيال" التفكير في أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحل محل دور أمريكا في الحفاظ على الأمن في القارة".

وقال "هذا سوء تفسير تاريخي".