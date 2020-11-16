طرفا الصراع الليبي يتفقان على توحيد قوات حرس المنشآت النفطية

اتفق طرفا الصراع في ليبيا، اليوم الاثنين، على توحيد القوات المخولة بحماية المنشآت النفطية، وذلك بعد عقد محادثات توسطت فيها الأمم المتحدة، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

وعقدت المحادثات في مدينة البريقة، التي تمثل جزءً من المنطقة الساحلية المعروفة باسم الهلال النفطي، والتي يعتقد أنها تحتوي على معظم نفط البلاد.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في تصريحات للصحفيين من البريقة: "اليوم في هذا الموقع التاريخي، وفي هذه اللحظة التاريخية، أطلقنا عملية لتوحيد قوات حرس المنشآت النفطية".

ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن صنع الله قوله إن الهدف من هذه الخطوة هو تأسيس قوة حماية جديدة تتشكل من أفراد مدنيين وعسكريين على أن يكون قائدها تابعًا للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتوقف إنتاج النفط في ليبيا لمدة تسعة أشهر، وذلك بعد قيام قوات الجيش الوطني الليبي، بإغلاق حقول وموانئ تصدير النفط، في محاولة للضغط على حكومة الوفاق الوطني.