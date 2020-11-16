فنزويلا تعلن: الاتفاق على شراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا

أعلنت فنزويلا عن عقد اتفاق مع روسيا لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك - V" المضاد لفيروس كورونا المستجد ​(كوفيد-19).

وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - "إن الهدف الرئيسي للوفد الوزاري الفنزويلي الذي توجه إلى روسيا، بقيادة نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، كان التوصل إلى اتّفاق بشأن اللقاح".

وأعلنت روسيا عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس الماضي، وتم تسجيل لقاحين في البلاد حتى الآن، الأول "سبوتنيك - V"، يطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه إسم "إيبيفاك كورونا"، يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".