داود أوغلو: أردوغان سيرفع الفائدة 400 نقطة على الأقل

توقع رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بنحو 400 نقطة أساس على الأقل، بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأكد داود أوغلو، خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزبه في إسطنبول أن الحكومة عملت على حصد الدعم الشعبي مستغلة افتقار الشعب للبدائل، قائلا: “لن نخاف من شيء بل على الحكومة أن تشعر بالخوف”، وفقا لموقع"تي 24" التركي الإخباري.



وعلق داود أوغلو على قول برات ألبيراق في خطاب استقالته “فليبارك الله نهايتنا”، قائلا: “رحيلك في حد ذاته أمر مبارك الحمد لله”، على حد تعبيره.



داود أوغلو أفاد أن نسبة الفائدة المعلنة 10%، غير أن نسبة الفائدة الفعلية المطبقة تبلغ 15 %، وأن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى لرفع نسبة الفائدة الرسمية إلى 20%.



وقال داود وغلو إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ما سماه “الحل المرير ” أو “الإصلاحات المؤلمة” من أجل إصلاح الاقتصاد المنهار، تعني التوجه نحو سعر الفائدة بنحو 400 نقطة أساس على الأقل.



وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي التركي نهاية هذا الأسبوع لمشاهدة ما سينتج عنه أول اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد تولي ناجي أغبال رئاسة البنك المركزي خلفا لمراد أويسال المقال من منصبه، فيما يعد أول اختبار لمصداقية رئيس البنك المركزي الجديد.