محافظ الإسكندرية يلتقي سفير بيلاروسيا لدى مصر لبحث سبل التعاون

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الاثنين، سيرجي تيرتنتييف سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، وذلك في إطار توطيد العلاقات وآفاق التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات.

في بداية اللقاء، رحب الشريف بالسفير في زيارته الأولى للإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، مشيدًا بمستوى العلاقات الاستراتيجية المصرية البيلاروسية، وكذا العلاقات التجارية والاقتصادية التي شهدت طفرة وتطورًا كبيرًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وشهدت تبادلًا اقتصاديًا وصل إلى ١٢٠ مليون دولار عام ٢٠١٩.

وأشار إلى القاء الذي تم العام الماضي بين وزيري الصناعة والتجارة المصري والبيلاروسي، والذي تم الاتفاق خلاله على تطوير العلاقات، وفي إطار ذلك تدعم محافظة الإسكندرية هذا التعاون من خلال التبادل التجاري والاقتصادي، مضيفًا أن الإسكندرية بها جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية، الذي يرحبون بأية علاقات تجارية اقتصادية مع الدول الصديقة ويمكنهم تفعيل الاتفاقيات بين الجانبين.

من جانبه، قال السفير سيرجي تيرتنتييف إن علاقات الصداقة المتميزة بين رئيسي البلدين هي القاعدة الأساسية لتنمية العلاقات الثنائية، واللذان قد اتفقا على الاستفادة من الخبرة البيلاروسية في تحديث الصناعات في مصر وتطورها بصورة مستمرة خلال الفترة القادمة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن بلاده لديها تقدم كبير في بعض المجالات المهمة خاصة في مجال إنتاج المعدات الزراعية والصناعات الثقيلة.

وأضاف السفير البيلاروسي أن الإسكندرية كمدينة سياحية، تعد من أهم المدن المصرية التي ترغب بيلاروسيا في إقامة الرحلات السياحية إليها، خاصة أن السلطات المصرية اتخدت اجراءات وقائية للتعامل مع "كوفيد ١٩"، لذا كانت بيلاروسيا من أولى الدول التي زارت مصر خلال الفترة القليلة الماضية ومدينة الإسكندرية تعد من أحب المحافظات للسائحين البيلاروسيين.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الإسكندرية إن المحافظة لديها العديد من المناطق السياحية المتنوعة الأثرية والبحرية، ولها طابع خاص تتمير به عن المدن السياحية المصرية الأخرى، وترحب دائمًا بالرحلات السياحية القادمة من كبار دول العالم، مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية في ظل جائحة كورونا "كوفيد ١٩".