 إزالة 11 حالة تعدٍ على المجاري المائية وأملاك الدولة بالبحيرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 4:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

إزالة 11 حالة تعدٍ على المجاري المائية وأملاك الدولة بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 4:09 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة ورشيد وحوش عيسى، والدلنجات ووادي النطرون عن إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 710 أمتار عبارة عن تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة بمساحة 202 متر بكوم حماده، وفك شدة خشبية، وحديد تسليح بدور ثاني علوي بمساحة 150 مترًا بقرية الشماسمة برشيد خارج الحيز العمراني، وفك شدة خشبية بمساحة 150 مترًا بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى.

وتابع أنه تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 105 أمتار بقرية طيبه بالدلنجات، وإزالة حالة تعدٍ في المهد على أملاك الدولة بمساحة 103 أمتار بقرية بني سلامة بوادي النطرون.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك