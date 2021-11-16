إزالة 11 حالة تعدٍ على المجاري المائية وأملاك الدولة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة ورشيد وحوش عيسى، والدلنجات ووادي النطرون عن إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 710 أمتار عبارة عن تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة بمساحة 202 متر بكوم حماده، وفك شدة خشبية، وحديد تسليح بدور ثاني علوي بمساحة 150 مترًا بقرية الشماسمة برشيد خارج الحيز العمراني، وفك شدة خشبية بمساحة 150 مترًا بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى.

وتابع أنه تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 105 أمتار بقرية طيبه بالدلنجات، وإزالة حالة تعدٍ في المهد على أملاك الدولة بمساحة 103 أمتار بقرية بني سلامة بوادي النطرون.