 المبعوث الدولي إلى سوريا: العقوبات المفروضة على دمشق تزيد صعوبة جهود إعادة البناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المبعوث الدولي إلى سوريا: العقوبات المفروضة على دمشق تزيد صعوبة جهود إعادة البناء

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 10:57 ص

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أن العقوبات المفروضة على دمشق تزيد صعوبة جهود إعادة البناء في البلاد.

وقال بيدرسون، في تصريح خاص لقناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد السوري يتهاوى نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا، مشددا على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لدمج كافة القضايا لتحقيق تقدم في مسار العملية السلمية في سوريا.

وأضاف المبعوث الأممي أن حل النزاع السوري لم يعد في يد الأطراف السورية فقط، مشيرا إلى أن حل الأزمة السورية يحتاج إلى تعاون جاد بين واشنطن وموسكو لحل الأزمة.

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