القضاء الإيراني يصدر 3 أحكام إضافية بالإعدام على خلفية أعمال شغب

أصدر القضاء الإيراني ثلاثة أحكام إضافية بالإعدام بحق مرتكبي «أعمال شغب»، وفق ما أفاد موقع إخباري رسمي الأربعاء، ليرتفع عدد العقوبات القصوى المرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، إلى خمسة.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، أوضح موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، أن المحكمة الثورية في طهران أصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام؛ أحدها بحق شخص دهس بسيارته عدداً من أفراد الشرطة وأودى بحياة واحد منهم، وآخر طعن أحد عناصر قوات الأمن بسلاح أبيض، وثالث حاول قطع الطريق وتسبب بأضرار في ممتلكات عامة.

وأفادت وسائل إعلام إيران بمقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط في الحرس الثوري برتبة عقيد، جراء «أعمال شغب»، الثلاثاء، في ظل احتجاجات تشهدها البلاد على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب». ووجّه القضاء تهما لأكثر من ألفي موقوف على خلفية التحركات.

والثلاثاء، شهدت مدن إيرانية عدة تحركات إحياء لذكرى قتلى سقطوا خلال احتجاجات دامية شهدتها البلاد في نوفمبر 2019 على خلفية قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن ثلاثة من «المدافعين عن الأمن»، قتلوا في مدن مختلفة خلال يوم الثلاثاء.

ونقلت عن مصدر عسكري، أن العقيد في الحرس الثوري رضا ألماسي قتل «على يد مثيري شغب مجهولين في مدينة بوكان؛ ذات الغالبية الكردية في محافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران».