عقوبات أمريكية جديدة على كيانات إيرانية لاضطلاعها في نقل طائرات عسكرية إلى روسيا

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على ثلاثة كيانات إيرانية؛ رداً على دعم طهران للتدخل العسكري الروسي غير المبرر في أوكرانيا.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- إن "العقوبات الأمريكية الجديدة جاءت ردا على نقل طهران للطائرات بدون طيار إلى روسيا، والتي تستخدمها موسكو لضرب البنية التحتية والمدن المدنية في أوكرانيا".



وأضاف أن "الدعم العسكري للحكومة الإيرانية لروسيا يؤجج الصراع في أوكرانيا، ويعد نقلها لهذه الطائرات بدون طيار انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على تعطيل وتأخير عمليات النقل هذه وفرض تكاليف على الجهات المشاركة في هذا النشاط".



وتابع بلينكن: "إن وزارتي الخارجية والخزانة حددتا ثلاثة كيانات إيرانية، بما في ذلك تلك التي تصنع وتسلم الطائرات بدون طيار التي زودتها إيران لروسيا"، قائلا: "إن واشنطن أدرجت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري وشركة القدس لصناعة الطيران ومركز (شاهد) لأبحاث صناعات الطيران الإيراني".