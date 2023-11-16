قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن سيارات هيئة الإسعاف المصرية والطواقم الطبية متواجدة داخل معبر رفح؛ من أجل استقبال الأطفال حديثي الولادة والخدج من مستشفى الشفاء، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.



وأشار خلال تصريحات متلفزة لشبكة الجزيرة الإخبارية مساء الخميس، إلى تجهيز السيارات بحضانات وأجهزة تنفس اصطناعي لاستقبال الأطفال، مؤكدا أن سرعة نقل الأطفال إلى المستشفيات المصرية واختصار الوقت تعد عاملا مهما في سرعة إنقاذ حياتهم.



وأعلن عن استعداد المستشفيات المصرية داخل سيناء والمحافظات الأخرى لاستقبال الحالات منذ الأمس، معقبا: «من جانبنا لا يوجد ما يعوق استقبال الأطفال، نحن نتواصل مع الزملاء في الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر هناك لمعرفة اللوجستيات التي تعوق الوصول على الجانب الآخر».



وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي السلطات الصحية المصرية للتنسيق مع الجانب الفلسطيني؛ من أجل العمل على سرعة وصول الأطفال إلى مصر، مشددا على ضرورة الإسراع في وصول الأطفال إلى المستشفيات المصرية.



وأضاف أن الوزارة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بشكل مباشر للإسراع في عملية وصول الأطفال للحفاظ على حياتهم، موضحا أن المشكلة ليست في تجهيزات السيارات وقدرتها على نقل الأطفال إلى معبر رفح.