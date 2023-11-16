جالانت يزعم السيطرة على غرب غزة وبدء المرحلة التالية للهجوم البري

قال وزير الدفاع دولة الاحتلال يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال استكمل الاستيلاء على الجزء الغربي من مدينة غزة، وطهر المنطقة من أي عناصر وأصول لحماس، بحسب ادعائه.

وأضاف خلال زيارة لمركز قيادة الفرقة الـ36: "المرحلة التالية من الهجوم البري قد بدأت"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "العملية تتواصل ويتم تنفيذها بدقة وبطريقة انتقائية وبتصميم شديد".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم الخميس، أن جنوده سيطروا على ميناء غزة الذي كان تحت سيطرة حماس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وزعم الجيش تدمير فتحات نحو عشرة أنفاق وبنية تحتية أخرى لحماس، وتم قتل عشرة، وكانت الأنفاق في المنطقة تؤدي مباشرة إلى البحر لمساعدة عمليات التسلل البحرية التي لم يتم رصدها، بحسب الصحيفة.

وتواصل دولة الاحتلال شن هجماتها البرية والجوية على قطاع غزة؛ ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس التي تحكم القطاع في السابع من الشهر الماضي.

وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات الكيان الصهيوني، واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع، ورد الاحتلال بشن عملية "السيوف الحديدية".