الخارجية التركية: إسرائيل فقدت شرعيتها لدى ضمير الإنسانية ولن تتمكن من التستر على جرائهما

أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانًا مساء اليوم الأربعاء، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، الذي قال إن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يدعم دولة حماس الإرهابية».

وقالت في بيانها إن «المسئولين الإسرائيليين، الذين دخلوا صفحات التاريخ المظلمة بالقمع والمجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، لا يحق لهم أن يتحدثوا عن القانون».

وأوضحت أن «نتنياهو، ووزير خارجية حكومته إيلي كوهين، لن يكونا قادرين على التستر على جرائمهما من خلال افتراءاتهما التي لا أساس لها ضد الرئيس التركي أردوغان».

وذكرت أن «السلطات الإسرائيلية، التي فقدت بالفعل شرعيتها في الضمير الإنساني، لن تتمكن من إخفاء جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال أمام العالم أجمع، أو صرف الانتباه عنها».

وتابعت «إن المحرضين ومرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، والتي أثارت سخطاً عميقاً في الرأي العام العالمي، سوف يحاكمون عاجلاً أم آجلاً»، مؤكدة أن «تركيا ستواصل الوقوف ضد المجزرة في غزة ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني».

وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد تصريحات الأخير التي قال فيها إن «إسرائيل دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في حربها على قطاع غزة».

وقال في تصريحات، نشرتها وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء: «إنه (أردوغان) يصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية لكنه في الواقع يدعم دولة حماس الإرهابية».

وأشار إلى أن «أردوغان» فجّر من قبل قرى تركية، معقبًا: «أردوغان نفسه فجر قرى تركية فلا نقبل منه الموعظة».

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون وليست منظمة إرهابية.

ودعا أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكشف عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، مؤكدا أن نتنياهو «سيرحل عن منصبه لا محالة».

وقال الرئيس التركي إن إسرائيل تطبق إستراتيجية تدمير كامل لقطاع غزة وسكانه، مضيفا: «أقولها بصراحة إسرائيل دولة إرهاب».