أرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية إلى انخفاض أسعار البورصة العالمية وانعكاس ذلك على السوق المحلي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن السعر الحالي هو آخر هبوط للذهب، موضحًا أن الأسعار تتراوح بن زيادة أو هبوط قيمة 10 جنيهات على مدار اليومين الماضيين.

واعتبر أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب، موضحًا أن الذهب سلعة عالمية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية حول العالم.

وانخفضت أسعار الذهب في آخر جلسات التداول بالبورصات الدولية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 4035 جنيهًا للشراء و 4057 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 ؛ 3535 جنيهًا للشراء و3555 جنيهًا للبيع، أما عيار 18 فسجل 3020 جنيهًا للشراء و 3042 جنيهًا للبيع.