الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان مبان بمناطق وأحياء في صور جنوب لبنان

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء لسكان مبان بمناطق وأحياء في صور جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، خرائط توضح المباني المطلوب إخلاءها بتلك المناطق.

وأضاف: «إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور، وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب».

واستطرد: «️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر»، وفقًا لتدوينته.

وتجري اشتباكات عنيفة بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلية؛ التي تحاول مجدداً التوغل عبر عدد من البلدات بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية تحاول التسلل مجدداً إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدة الضهيرة ومحور طير حرفا والجبين، والتي تعرضت لقصف متكرر.