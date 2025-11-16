وفد من الهلال الأحمر المصري يزور طلاب أسوان ويقدم خدمات الدعم النفسي للمصابين ومرافقيهم في حادث طريق إسنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر المصري، بلاغًا بحادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر، خلال عودتهم من فعاليات ثقافية بالإسماعيلية.

وزارت فرق الدعم النفسي المصابين وأسر الضحايا، أمس، في مستشفى طيبة التخصصي مركز أسنا؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي، وكافة الخدمات الإسعافية والضرورية التي يحتاجها المصابين وأسر الضحايا.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع عامليه ومتطوعيه، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يرحم ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.