رئيس شركة الصرف بالقاهرة الكبرى يتابع استعدادات المحطات والشبكات لموسم الأمطار

تفقد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عددًا من المحطات والإدارات الرئيسية لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المنظومة لموسم الأمطار.

شملت جولة التفقد محطات: عين شمس، والسلام الحلزونية، ورفع القلج، والخصوص الجديدة، إضافة إلى الإدارة العامة للسلام والمرج.

وأوضح حسن أن محطة معالجة عين شمس تعد من المحطات الرئيسية بالمحافظة، بطاقة تصميمية تبلغ 750 ألف م³ يوميًا، وطاقة فعلية 500 ألف م³ يوميًا.

وتخدم المحطة مناطق واسعة تشمل: عين شمس، المطرية، السلام، المرج، ألف مسكن، عزبة النخل، شيراتون، سراي القبة، مصر الجديدة، مدينة نصر، وبعض مناطق المقطم.

كما أكد رئيس الشركة أن محطة رفع القلج تُعد من أكبر محطات الرفع في المشروع العام بالقاهرة، حيث تقدر طاقتها التصميمية بـ3 ملايين م³ يوميًا، وتعمل بطاقة فعلية تبلغ 2.5 مليون م³ يوميًا.

وتستقبل المحطة المياه من محطة الخصوص الجديدة والمناطق المجاورة، وتخدم قرية القلج ومحطات ومناطق المرج وبعض مناطق القليوبية، وتشكل نقطة أساسية لخدمة 60% من سكان القاهرة.

وأشار حسن إلى أن محطة الخصوص تبلغ طاقتها التصميمية 3.375 مليون م³ يوميًا، وتعمل بطاقة فعلية 1.9 مليون م³ يوميًا.

وتخدم المحطة مجمعات المطرية والبترول ومدينة الخصوص، بالإضافة إلى استقبال المياه الواردة من محطة الأميرية.

وأضاف أن محطة السلام الحلزونية تصل طاقتها التصميمية إلى مليون م³ يوميًا، بينما تبلغ طاقتها الفعلية 550 ألف م³ يوميًا.

وتغطي خدماتها مناطق: مدينة نصر، قباء، منطقة جمال عبد الناصر، المرج، وكفر أبو صير، وبعض الروافع الصغرى بالمرج، وكذلك محطة رفع عين شمس.

كما تفقد حسن الإدارة العامة للسلام والمرج، التي تضم أكبر أطوال شبكات على مستوى الشركة بإجمالي 1030 كيلومترًا طوليًا، إلى جانب 20 محطة رفع. وتخدم شبكات ومحطات هذه المنطقة أحياء المرج والسلام أول والسلام ثان، نظرًا لاتساع نطاقها وكثافتها السكانية.

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الشركة على أهمية رفع كفاءة المحطات والشبكات خلال موسم الشتاء، مع تعزيز الجاهزية الفنية وأعمال التطهير للشبكات والمجمعات، ومتابعة التشغيل والصيانة لضمان استدامة الخدمة.

وأكد أهمية الالتزام بمهام السلامة والصحة المهنية كافة، وتقديم الخدمة الجيدة لجميع المواطنين.