الادعاء العام الألماني يتهم رجلا كوسوفيا بدعم مقاتلي داعش

أعلن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، اليوم الاثنين، توجيه الاتهام إلى رجل كوسوفي يشتبه أنه قدم دعما ماليا لمقاتلي تنظيم (داعش) من ألمانيا.

وأضاف الادعاء اليوم في مقره بمدينة كارلسروه، أنه سيتعين بذلك على الرجل المثول أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا.

وأوضح الادعاء أن الاتهامات الموجهة إلى الرجل تتضمن تحويل إجمالي 14 ألف يورو تقريبا إلى عناصر تنتمي لتنظيم داعش.

ويقبع الرجل في الحبس الاحتياطي. وكان قد تم إلقاء القبض عليه في ولاية شلزفيج-هولشتاين في يونيو الماضي، وقيل حينها أنه يبلغ من العمر 31 عاما.

ويشتبه أن الرجل حول أموالا لمقاتل بتنظيم داعش في سوريا 11 مرة في عامي 2016 و2017.

وبحسب بيانات الادعاء، كانت الأموال في الأساس من طرف ثالث، فضلا عن ذلك يواجه الرجل اتهامات بتحويل أموال 3 مرات لرجل مقدوني في عام 2015 كان حينها في طريقه إلى سوريا للانضمام لداعش.