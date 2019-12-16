الجامعة الألمانية تبدأ تنفيذ الهوية البصرية لشرم الشيخ بالتزامن مع منتدى شباب العالم

أكدت دينا درويش المدرس المساعد بكلية العلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة وأحد أعضاء فريق عمل تنفيذ مشروع الهوية البصرية في مركز هوية مصر بالجامعة خلال مشاركتها في مؤتمر شباب العالم في نسخته الثالثة تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ إلى أنه قد تم البدء في تعميم الهوية البصرية بالمدينة في المواقف المخصصة للنقل العام إلى جانب عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة وأشارت إلى إنه سيتم استكمال تنفيذ الهوية البصرية بمختلف الأماكن الحيوية والسياحية والمطار والميناء والميادين والشوارع الرئيسية، معربة عن فخرها وسعادتها لجلوس ياسمينا صالح زميلتها بالجامعة وإحد أعضاء فريق عمل مشروع الهوية إلى جوار السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يعد تشريف لجميع أسرة الجامعة .

وتابعت درويش إن التكليف الرئاسى للجامعة بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر يعد واجباً ومسئولية وطنية لذا فهم يبذلون وسيبذلون كل الجهد من أجل ابراز مشروع الهوية البصرية للعالم في أفضل صورة بهدف ترسيخ مفاهيم الهوية ووضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية مما يساهم بقوة في الترويج السياحي لها.

و الجدير بالذكر أن الجامعة الألمانية تنفذ مشروع الهوية البصرية بمشاركة 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني منذ تكليف السيد الرئيس للجامعة فى يوليو 2018 أثناء مؤتمر الشباب الوطنى السادس بجامعة القاهرة والذى وجه باستكمال وتنفيذ الهوية البصرية فى محافظة الأقصر و تعميم المشروع على كل المحافظات المصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهو ما دعا الجامعة إلى إنشاء مركز هوية مصر داخل حرمها ، حيث تم حتى الأن الانتهاء من تطبيق نسبة 80% من مشروع الهوية البصرية بالعديد من المواقع الهامة الحيوية بمحافظة الأقصر كالمعابد ، المطار ، السكة الحديد ، الكورنيش ، وسائل التنقل المختلفة مما تحقق معه طفرة سياحية ملحوظة بالمحافظة .

وفي سياق متصل ، فقد احتفلت الجامعة الألمانية بالقاهرة بتسليم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حق استخدام الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ في يناير الماضى ، إضافة إلى انه جارى العمل حالياً على تصميم مشروع الهوية البصرية لأحدى عشر محافظة.