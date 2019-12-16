

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، الاثنين، خدمة 7 من الأئمة والموظفين طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، لثبوت انتمائهم للجماعات الإرهابية وصدور أحكام قضائية بشأنهم .

وأوضحت الوزارة في بيان، لها اليوم، أن قرارها جاء بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأن الـ7 أئمة وموظفين، الذي يعملون بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدة أنه «من تاريخه أصبح المفصولون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي من الأئمة المذكورين أعلاه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية كل منهم على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك».

وشددت وزارة الأوقاف على أنها «لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك».