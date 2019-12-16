التعليم العالي: 800 ألف طالب شاركوا في الأنشطة المختلفة خلال 2019

2400 من ذوي الاحتياجات الخاصة شاركوا في الأنشطة

شهدت وزارة التعليم العالي مشاركة 126 ألفًا و721 طالبًا في النشاط الرياضي خلال مسابقة أفضل جامعة على مدار عام 2019، بالإضافة إلى مشاركة 131 ألفًا و57 طالبًا في نشاط الأسر، و77 ألفًا و84 طالبًا في النشاط الاجتماعي، و113 ألفًا و7770 طالبًا في النشاط الثقافي، و108 ألفًا و454 طالبًا في النشاط الفني، و53 ألفا و742 طالب في الجوالة، و48 ألفا و138 طالبا في النشاط العلمي.

وأوضح الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن حصاد عام 2019 شهد تميزا بالاهتمام بأنشطة غير تقليدية مثل المبادرات الطلابية والتي شارك فيها 10 آلاف و434 طالبا، واشتراك 16 ألفا و230 طالبا في نماذج المحاكاة، كما شارك في مشروعات الخدمة المجتمعية 78 ألف و934 طالبًا و3471 في المشاركات الدولية.

وأشار إلى أنه شارك في الأنشطة الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة 2473 طالبا وطالبة، وفي نشاطات الاختراع والابتكار 1008 طالب وطالبة، بإجمالي 809223 طالب وطالبة.

ولفت إلى قيام الجامعات المصرية بالأنشطة التي تعميق الانتماء الوطني من خلال احتفالها بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة المجيدة بعنوان "العبور الجديد"، والذي شارك مايقرب من 200 ألف من الطلاب في عروض فنية، وزيارات ميدانية، وندوات ثقافية، وأفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر.

وأضاف أن الأنشطة المختلفة التي قدمها معهد إعداد القادة بحلوان شملت دورات داخل أكاديمية ناصر العسكرية عددها 6 دورات لأعضاء هيئة التدريس، و6 دورات بكلية الأركان للطلاب استفاد منها 5000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 24 دورة تثقيفية داخل المعهد تضمنت موضوعات ثقافية واستراتيجية ومكافحة الفساد وتعميق الانتماء ومكافحة المخدرات، واستفاد 146351 طالبًا وطالبة في الأنشطة الطلابية التي نظمها الاتحاد الرياضى للجامعات، فضلًا عن مشاركة 14833 طالبًا وطالبة فى أفواج بطولة أوائل المناطق وبطولة الكليات بالمعسكر الصيفي ببلطيم، كما شارك 13480 طالبًا وطالبة فى ملتقى نوادي العلوم.

وأعلن مستشار الوزير لشئون الأنشطة الطلابية أن المشروعات المخطط لها في عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ تتضمن تنظيم الملتقى الدولي للمسرح الجامعي على أرض عين شمس، والملتقى الدولي للموسيقي والكورال بجامعة قناة السويس، وأسبوع الفتيات الخامس بالفيوم، وأسبوع الثقافات والتراث النوبي بجامعة جنوب الوادي.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن هذه الأنشطة المتنوعة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة الخاصة بالبناء المتوازن لشخصية الشباب المصري من خلال تنوع الأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية، والعلمية.

وأوضح أنه تم إعطاء أولوية واهتمام شديد لدعم الأنشطة والفعاليات الطلابية بالجامعات المصرية، تشجيعًا للشباب على الانخراط في الأنشطة، لافتًا إلى أن عام 2019 شهد تنفيذ أكبر خريطة للأنشطة الطلابية في تاريخ الوزارة والجامعات على المستوى المركزي والكليات والمدن الجامعية، حيث تنوعت الأنشطة بين برامج ومبادرات ودورات تثقيفية، إلى جانب تدشين برامج اكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية الرياضية.