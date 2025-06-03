جوبي أفياشن ومجموعة عبد اللطيف الجميل تدرسان بيع التاكسي الطائر في السعودية

تسعى شركة الطيران الأمريكية جوبي أفياشن، إلى التوصل لاتفاق لبيع ما يصل إلى 200 طائرة كهربائية تعمل كتاكسي طائر من خلال التعاون مع مجموعة اقتصادية سعودية.

وبحسب بيان مشترك نشر اليوم الثلاثاء، وقعت جوبي ومجموعة عبد اللطيف الجميل السعودية مذكرة تفاهم "لاستكشاف فرص توقيع اتفاقية توزيع لطائرة جوبي الكهربائية في المملكة العربية السعودية".

وقالت الشركتان في البيان إن هذه خطوة أولى تسبق توسعًا محتملًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ولم يُحدد أي إطار زمني لتسليم أول طائرة أو الفترة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جو بن الرئيس التنفيذي لشركة جوبي، جو بن بيفيرت، في مقابلة مع برنامج وول ستريت ويك على قناة بلومبرج، والتي ستُبث لاحقًا، إن الصفقة المرتقبة "خطوة أولى قيّمة في سعينا لتأسيس أعمالنا في المملكة العربية السعودية"، مضيفا "نعتقد أن السوق في السعودية، مع مرور الوقت، ستتجاوز ذلك بكثير. ولكن هذه هي المرحلة الأولى".

ويذكر أن شركة جوبي، ومقرها سانتا كروز، بولاية كاليفورنيا، من بين عدد قليل من الشركات التي تُطوّر طائرات عمودية كهربائية إي فوتول - وهي مركبات كهربائية تُقلع وتهبط عموديًا - وتخطط لنقل العملاء في رحلات قصيرة عبر خدمات التاكسي الطائر.

وأعلنت جوبي مؤخرًا أنها تهدف إلى بدء تقديم خدماتها التجارية في دبي بحلول أوائل عام 2026، بعد أن كانت تستهدف تقديمها بنهاية العام الحالي.

ولا تزال الشركة تنتظر الحصول على شهادات عمليات الطيران لطائراتها من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية والهيئات التنظيمية في دول أخرى.