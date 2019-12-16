حريق هائل بمبني سنترال دمرو في الغربية

شهدت قرية دمرو، التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، مساء اليوم الإثنين، اندلاع حريق هائل بمبني السنترال الرئيسي بالقرية إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع بـ3 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق، وتم السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز المحلة، العميد محمود كشك، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع الحريق بمبني سنترال دمرو بدائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم السيطرة على الموقف والدفع بسيارات المطافىء لإخماد نيران الحريق وتم السيطرة على الموقف .

وكلفت إدارة البجث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .