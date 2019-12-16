«تعليم أسيوط» تنهي استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أنهت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدادها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020، وذلك باعتماد جداول الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية وإرسالها إلى المدارس بنطاق المحافظة.

قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه عقد اجتماعا موسعا ضم المديرين والموجهين العموم ومديري الإدارات، وتم مناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 30 ديسمبر 2019، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية، وعبدالناصر حامد مدير التعليم العام، ومحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية.

وطالب وكيل الوزارة -خلال الاجتماع- مديري الإدارات والموجهين العموم، عند وضع أسئلة الامتحانات بمراعاة أن تكون جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض والانتماءات السياسية، وأن تكون ورقة الامتحانات مطبوعة بالكمبيوتر وبخط واضح.

وأكد فتحي أنه تم تشكيل لجان متابعة متعددة من المديرية للمرور على لجان الامتحانات ومتابعة حل أي معوقات، مشيرا إلى أنه تم إرسال إشارات إلى مديري الإدارات والموجهين بالمدارس بكل المراحل التعليمية للتأكد من تنفيذ خطة المنهج والانتهاء منها كاملة، وكذلك المراجعة مع الطلاب قبل بدء الامتحانات ومنع الموافقة على أي إجازات اعتيادية أو عارضة خلال أيام الامتحانات وتطبيق لائحة الامتحانات على المستبعدين بجزاء أو حرمان أو صلة قرابة بالمدارس.

وشدد وكيل الوزارة على مديري المدارس بضرورة غلق بوابات المدارس وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات لغير المختصين، وكذلك التأمين الكامل للكنترولات داخل هذه المدارس، مع ضرورة وضع أسئلة الامتحانات في غرفة بنوافذ حديدية تنفيذا للتوجيهات الأمنية.

من جانبه، قال محمد سيد وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه خلال اجتماع تم التشديد على قيادات المديرية ومسئولي الامتحانات باتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش وعدم السماح به وإحالة المتسبب إلى التحقيقات.

وشدد وكيل المديرية على ضرورة أن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية، مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب في ظل سوء الأحوال الجوية.