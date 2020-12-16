تقرير: بوينج تسلم 380 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس بنهاية العام المقبل

ذكرت شركة سيريوم الأمريكية المتخصصة في تحليل بيانات سوق الطيران أن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات قد تنجح في تسليم حوالي 20 طائرة خلال العام الحالي و360 طائرة خلال العام المقبل من طراز بوينج 737 ماكس، بعد رفع الحظر على تشغيل هذا الطراز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير القولو إنه بنهاية العام المقبل سيصل عدد طائرات هذا الطراز العاملة إلى 570 طائرة.

كانت سلطات الطيران والسلامة الجوية في العالم قد قررت في مارس 2019 حظر تشغيل الطائرات طراز بوينج 737 ماكس بعد حادثي سقوط طائرتين من هذا الطراز في أكتوبر 2018 ومارس 2019 مما أسفر عن مقتل 364 شخصا.

وخلال الشهر الماضي قررت سلطات الطيران في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السماح بإعادة تشغيل طائرات الطراز بوينج 737 ماكس بعد علاج المخاوف المتعلقة بعوامل السلامة والأمان في هذه الطائرات.

وبحسب تقديرات سيريوم فإن شركات الطيران العالمية سيظل لديها فائض في الأساطيل الجوية يبلغ 4000 طائرة حتى نهاية 2023.