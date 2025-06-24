المعارضة بإسرائيل تدعو لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب في غزة: الآن هو الوقت المناسب

- زعيم المعارضة يائير لابيد: والآن غزة لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب

- جولان: الآن هو الوقت المناسب لإتمام المهمة بإعادة الرهائن، وإنهاء الحرب بغزة

اعتبر قادة في المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، أنه حان الوقت لاستعادة الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب بقطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار مع إيران.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد بمنشور على منصة "إكس" معلقا على اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران: "والآن غزة، حان الوقت لإغلاق ملفها أيضا، أعيدوا المخطوفين، أنهوا الحرب".

أما زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض يائير جولان فقال على منصة إكس: "انتهت الحملة ضد إيران بإنجاز أمني واضح ما كان ليتحقق لو لم تكن إسرائيل دولة ديمقراطية وقوية وموحدة".

وأضاف جولان وهو نائب رئيس أركان الجيش الأسبق: "يجب الآن التدقيق في اتفاق وقف إطلاق النار: هل يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وما هي العقوبات - بما في ذلك تجدد القتال - التي ستُفرض في حال انتهاكه".

وتابع جولان: "والآن هو الوقت المناسب لإتمام المهمة بإعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، ووقف الانقلاب الذي يهدد بجعل إسرائيل ضعيفة ومنقسمة وعرضة للخطر".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إسرائيل موافقتها على وقف إطلاق النار مع إيران، ملوحة بالرد "بقوة" على أي خرق له.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الثلاثاء، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ودعا إلى عدم انتهاكه.

وحتى الساعة 07:50 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق على بيان مكتب نتنياهو.

وقبيل الإعلان عن بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قتل 4 إسرائيليين وأصيب 22 آخرون، فجر الثلاثاء، جراء سقوط 11 صاروخا إيرانيا خلال ساعتين على 5 دفعات في مناطق متفرقة من إسرائيل، وفق إعلام عبري.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل - بدعم أمريكي - منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، بينما ترد الأخيرة بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وتُقدر تل أبيب وجود 54 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​