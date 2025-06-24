تستمر آلة الدعاية الأمريكية في الدفاع عن الفكر الصهيوني من خلال كل الأدوات الممكنة، ومؤخرا أُعلن عن فيلم روائي بعنوان "البنادق وموسى"، والذي من المقرر أن يبدأ عرضه في السينمات الأمريكية من 18 يوليو المقبل.

وقد عرض الفيلم أول مرة في مهرجان بوكا السينمائي الدولي اليهودي في مارس الماضي، ومهرجان أتلانتا للأفلام اليهودية في فبراير الماضي.

يروج الفيلم للسردية الإسرائيلية الشهيرة "معاداة السامية" والاضطهاد الذي يتعرض له اليهود، ويدعي العمل المظلومية المستمرة، وهي النغمة التي يتلاعب عليها قادة إسرائيل ومؤيديها بصورة مستمرة، حيث يقدم فيلم Guns & Moses سيناريو مضمونه "يتسلح اليهود الأمريكيون ويقاتلون للدفاع عن أنفسهم".

تدور أحداث الفيلم حول قصة انتقامية عنيفة، يتحول من خلالها رجل دين "يهودي" إلى رجل مسلح للانتقام من "معادي السامية" والدفاع عن المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لرؤية صناع العمل وعلى رأسهم المخرج سلفادور ليدفاك، الذي قال في تصريحات لهوليوود ريبورت: "نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود والدفاع عن أنفسنا".

بل ويدعو مخرج العمل صراحة -من خلال تصريحاته- الجمهور إلى التكاتف للوقوف معاً، حيث قال: "لا نشارككم فيلمًا فحسب، بل ندعو الجمهور إلى حركة من أجل الأمن والشراكة والمسئولية تجاه الأسلحة النارية". ووفقا لقصة الفيلم يتولى الحاخام "موسى" مسئولية إلقاء دروس في حمل واستخدام الأسلحة النارية بعد حادث إطلاق نار على مركز للعبادة.

وقال ليتفاك لصحيفة تايمز أوف إسرائيل عبر زووم: "فكرة أن اليهود في خطر، وأنهم يتعرضون للهجوم، وأن عليهم المقاومة، فكرة كنا نعلم أنها ستظل مهمة دائما، ولم نكن لنتخيل العالم الذي سيُعرض فيه الفيلم للأسف، هذا يزيد الفيلم أهميةً"، حيث يرى المخرج أن العالم الحالي يحتاج فيه اليهود إلى حماية أنفسهم بشكل متزايد، متجاهلاً الإشارة إلى أي أفعال إجرامية ترتكبها إسرائيل.

يذكر أن ليتفاك هو عضو في منظمة تسمى ماجن آم، أو "درع الأمة"، والتي تدرب الناس على أن يصبحوا حراس أمن متطوعين في المعابد اليهودية، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحرض ليتفاك، وهو أمريكي من أصل تشيلي، على حمل السلاح بشكل علني، حيث قال: "لا يمكننا الاعتماد على الآخرين لحمايتنا علينا أن نتحرك لحماية أنفسنا، لم أكن أملك سلاحًا قبل انضمامي إلى ماجن أم. إنه ببساطة أمر لم أكن أعرفه أو على دراية به".