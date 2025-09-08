يستقبل قصر السينما بجاردن سيتي، رواده طوال شهر سبتمبر الجاري، بمجموعة من العروض السينمائية المجانية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، وهيئة قصور الثقافة.

وتتنوع العروض ما بين أفلام السينما العالمية، والأوروبية، والعربية، بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية، وعروض نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، ويُعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين، من بينهم: "الدكتور نادر رفاعي، والناقد عصام حلمي، والناقدة نشوى نبيل".

وتُقدَّم عروض الأفلام في الثامنة مساءً، وتنطلق اعتبارًا من اليوم الاثنين، مع الفيلم التسجيلي "دراما التسعينيات"، الذي يرصد أهم الأعمال الدرامية المصرية التي حققت نجاحًا وتأثيرًا خلال تلك الفترة، وأسهمت في تشكيل الوجدان المصري والعربي، بجانب شهادات لبعض صناع تلك الأعمال.

كما يُعرض غدًا الثلاثاء فيلم الأكشن "Unforgiven"، ضمن نادي السينما العالمية.

ويعرض بعد غدٍ الأربعاء، فيلم الجريمة "City of God" ضمن نشاط نادي السينما الأوروبية، وهو مقتبس عن قصة حقيقية وقعت في البرازيل.

ويُعرض مساء الاثنين 15 سبتمبر الفيلم العربي "قنديل أم هاشم" ضمن نادي بين الرواية والفيلم، ويُقدّم نادي السينما العالمية مساء الثلاثاء 16 سبتمبر فيلم الأكشن "Captain Phillips".

فيما يُعرض مساء الأربعاء 17 سبتمبر، فيلم الفانتازيا "Cirque Du Soleil: Worlds Away"، وذلك ضمن لقاءات نادي السينما الأوروبية.

وتتواصل العروض المقدمة يوم الاثنين 22 سبتمبر، مع فيلم الأكشن "A Fistful of Dollars"، ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي.

ويُقدّم نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 23 سبتمبر فيلم الدراما "Finding Neverland".

ويُختتم البرنامج مع فيلم الدراما التاريخية "Baaria"، وذلك مساء الأربعاء 24 سبتمبر، ضمن نادي السينما الأوروبية.

وتنظم البرنامج إدارة قصر السينما التابعة للإدارة العامة للقصور المتخصصة، ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويأتي في ضوء اهتمام هيئة قصور الثقافة بنشر الثقافة السينمائية.