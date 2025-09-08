إيران: الدولية للطاقة الذرية تدرك أن طريقة تنفيذ التعهدات النووية لا يمكن أن تكون كما كانت قبل العدوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقا على مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافائيل جروسي ضد إيران: "نحن نرى أن الوكالة وصلت إلى قناعة مفادها أن أسلوب وآلية تنفيذ التعهدات النووية (الضمانات) من جانب إيران لم يعد بالإمكان أن يكون كما كان قبل الاعتداء".

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن بقائي القول بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لقد درسنا التقرير، وسنعكس مواقفنا رسميا إلى الوكالة ومجلس الحكام. كنا نتوقع أن يصدر تقرير عادل يأخذ بالاعتبار الواقع الميداني والاعتداء على منشآتنا النووية، وهو هجوم كان يستوجب أن تتناوله الوكالة بشكل مفصل منعا لتكراره مستقبلا".

وأضاف: "استنتاجنا هو أن الوكالة باتت تدرك أن تنفيذ التعهدات النووية الإيرانية لا يمكن أن يستمر كما كان قبل الاعتداء. هذا حادث فريد، ولا توجد بروتوكولات محددة للرقابة في مثل هذه الظروف، والوكالة تفهم الآن ضرورة الأخذ بوجهة نظر إيران. وقد جرى بحث هذا الأمر في ثلاث جولات من المفاوضات في طهران وفيينا".

وقال بقائي: "لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكن مسار المحادثات كان إيجابيا. مفاوضونا أخذوا في الاعتبار الوقائع الميدانية، وقانون البرلمان، ورؤية المجلس الأعلى للأمن القومي. ونحن بانتظار إنجاز النص الخاص بالصيغة الجديدة للتعاون بين إيران والوكالة. في مايو الماضي نُقلت وثائق تخص وصول الوكالة إلى فيينا، وهو ما كان مخالفا للبروتوكول، وقد أقرت الوكالة بأنه لم يكن يجب أن يحدث".