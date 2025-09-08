الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية هذا الأسبوع

قالت هيئة الأرصاد الجوية، على لسان عضو مركزها الإعلامي منار غانم، إن البلاد تشهد حاليًّا تحسنًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأسابيع الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن هذا الأسبوع يشهد انخفاضًا طفيفًا في قيم درجات الحرارة بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات في أغلب محافظات الجمهورية.

وذكرت أن درجات الحرارة المسجلة حاليًّا تدور حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، موضحة أن تأثير المنخفضات الجوية بدأت يُلاحَظ بشكل كبير.

وأكدت أن البلاد تتأثر حاليًّا بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يُساعد بشكل كبير على ظهور سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزءًا من أشعة الشمس، ما يساعد على تلطيف الأجواء واعتدالها.

وذكرت أن هذا المنخفض يساعد على عدم حدوث ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، بل تكون أقل من المعدلات الطبيعية.

لكن نسب الرطوبة لا تزال موجودة بشكل ملحوظ وفق غانم التي نهبت بأن هذا الأمر يؤدي إلى الإحساس بقيم درجات حرارة أعلى.

وأوضحت أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى يُتوقع أن تكون 32 درجة مئوية، وهي أقل من المعدل الطبيعي بما يتراوح بين درجة ودرجتين، لكن الدرجة المحسوسة يصل إلى 35 درجة مئوية بسبب الرطوبة.