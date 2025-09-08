نتنياهو يصل موقع عملية إطلاق النار في راموت شمالي القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى موقع عملية إطلاق النار في مفترق راموت شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأجرى نتنياهو، جولة في موقع الحادث واطلع من الأجهزة الأمنية على ملابساته وتطوراته ومجريات التعامل معه.

وكان من المفترض أن يخضع نتنياهو لجلسة محاكمة اليوم، لكنه طلب تأجيلها بسبب التطورات الأمنية في القدس.

في سياق متصل، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عملية إطلاق النار أسفرت عن سقوط خمسة قتلى مع إصابة سبعة أشخاص بجروح خطيرة.

في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بنشر أربع كتائب بموقع عملية إطلاق النار في القدس، مع محاصرة بلدات في الضفة الغربية وملاحقة مشتبهين.

وأضافت أن منفذي عملية إطلاق النار خرجا من قريتي القبيبة وقطنة برام الله، مؤكدة أنه لا توجد سوابق أمنية لهما.