نقابة الطيارين الألمان تبدأ تصويتًا حول تنظيم إضراب في شركتي لوفتهانزا ولوفتهانزا كارجو

أكدت متحدثة باسم نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت"، اليوم الجمعة، بدء تصويت داخلي بين جميع أعضائها حول القيام بإضراب في شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا.

وحتى 30 سبتمبر الجاري يحق لأعضاء النقابة العاملين في الشركة الأم لوفتهانزا وشركة لوفتهانزا كارجو للشحن المملوكة لمجموعة لوفتهانزا التصويت على احتمال خوض نزاع عمالي مع أكبر شركة طيران ألمانية. وبحسب المتحدثة، يشترط بلوغ نسبة 70% من إجمالي الأصوات المؤهلة للموافقة على الإضراب. وتُحسب الامتناعات عن التصويت أو عدم المشاركة كأصوات رافضة.

وأوضحت النقابة أنه لن تُتخذ أي إجراءات خاصة بالإضراب قبل انتهاء التصويت. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت النقابة ستعلن موعد الإضراب مباشرة بعد فرز الأصوات. ففي السابق، دأبت النقابة على منح الطرف الآخر فرصة إضافية لتقديم عرض جديد. أما لوفتهانزا فلم تُدلِ حتى الآن بتفاصيل، لكنها أكدت أنها تعول على التوصل إلى حل تفاوضي.

وتدور الخلافات حول معاشات التقاعد وحقوق التعويض الانتقالي لحوالي 4800 طيار. وتطالب النقابة بزيادة كبيرة في إسهامات الشركة لصناديق التقاعد. وأفاد حساب نموذجي لموقع "ايرو.دي إي" المتخصص، فإن من المنتظر في حال الاستجابة لطلب النقابة أن يرتفع إسهام صاحب العمل بأكثر من ثلاثة أضعاف.

يذكر أنه حتى عام 2017 كانت لوفتهانزا تضمن القيمة المطلقة (المبلغ الكامل) لمدفوعات المعاشات التقاعدية وذلك قبل أن تتفق مع نقابة "كوكبيت" على تعديل النظام. ومنذ ذلك الحين لم يعد مضمونًا سوى حجم إسهام صاحب العمل في الصناديق، بينما تحمّل الموظفون مخاطر انخفاض أسعار الفائدة وبالتالي تراجع قيمة مدفوعاتهم التقاعدية. وترى النقابة أن توقعات العوائد التي بُني عليها النظام الجديد لم تتحقق.