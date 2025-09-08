الرئيس الإندونيسي يقيل وزيري المالية والأمن بعد احتجاجات دموية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إجراء تعديل وزاري اليوم الاثنين، حيث أقال وزيري الاقتصاد والأمن، بعد اندلاع احتجاجات مميتة في أنحاء البلاد بسبب المميزات التي يتمتع بها النواب.

ويأتي التعديل الوزاري في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء إدارة سوبيانتو وعدم حساسية البرلمان تجاه الصعوبات الاقتصادية.

وخسر خمسة وزراء مناصبهم، بينهم وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، المديرة الإدارية السابقة للبنك الدولي و وزير الأمن بودي جوناوان.

واختار سوبيانتو الاقتصادي الإندونيسي بوربايا يودهي ساديوا، مدير هيئة ديبوزت إنشورنس كوربريشن، ليحل محل إندراواتي.