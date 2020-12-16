تسونودا ينضم إلى ألفا توري ويصبح أول سائق ياباني في فورمولا وان منذ 2014

تعاقد فريق ألفا توري المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 مع السائق يوكي تسونودا ليتنافس بسيارة الفريق في الموسم المقبل، وسيصبح بذلك أول سائق ياباني في فورمولا-1 منذ عام 2014 .

وأعلن فريق ألفا توري اليوم الأربعاء أن تسونودا سيحل مكان الروسي دانيي كفيات، الذي يرحل عن الفريق بعد أن قضى معه موسمين، وسيتنافس تسونودا في الفريق إلى جانب السائق الآخر الفرنسي بيير جاسلي.

ويخوض تسونودا /20 عاما/ منافسات فورمولا-1 قادما من فورمولا-2 التي أحرز المركز الثالث بها خلال الموسم المنقضي.

وتجدر الإشارة إلى أن تسونودا ينتمي لأكاديمية ريد بول، الفريق الشريك لألفا توري.

وقال تسونودا في بيان نشره الفريق :"مثل أغلب سائقي السباقات، كان دائما هدفي هو المشاركة في فورمولا-1، لذلك أنا سعيد للغاية بهذه الأنباء."

وأضاف :"أدرك أنني سأحمل أمال العديد من مشجعي فورمولا-1 اليابانيين في العام المقبل، وسأقدم كل ما بوسعي من أجلهم."

وتجدر الإشارة إلى أن كاموي كوباياشي كان آخر سائق ياباني يشارك في فورمولا-1، وذلك في عام 2014 .

وقال فرانز توست رئيس فريق ألفا توري :"ريد بول كان يتابع مسيرة يوكي منذ فترة، وأنا واثق من أنه سيشكل إضافة هائلة لفريقنا."

وأضاف :"في الاختبارات التي أجريت في أبوظبي، أثبت قدرته على التعلم السريع، واستعداده لاتخاذ الخطوة نحو فورمولا-1."

وأنها ألفا توري الموسم المنقضي في المركز السابع بالترتيب العام لفئة الصانعين ببطولة العالم، وقد حقق سائقه جاسلي مفاجأة بالفوز في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي.