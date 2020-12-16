 بايدن يختار أول وزير مثلي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة لتولي وزارة النقل - بوابة الشروق
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 5:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

بايدن يختار أول وزير مثلي الجنس في تاريخ الولايات المتحدة لتولي وزارة النقل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 4:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 4:45 ص

 أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الثلاثاء، عن ترشيح بايدن لعمدة مدينة ساوث بيند السابق، بيت بوتيجيج، ليصبح وزيرا للنقل في إدارته المقبلة، ليكون بذلك أول شخص يعلن صراحة عن كونه مثلي الجنس يتولى منصب وزير في الولايات المتحدة.

وكان بوتيجيج "38 عاما" منافسا ديمقراطيا سابقا في السباق الرئاسي، ومن المتوقع ترشيحه رسميا خلال فعالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، اليوم الأربعاء.

ووصف الفريق الانتقالي لبايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في بيان بوتيجيج بأنه "يجسد جيلا جديدا للقيادة الأمريكية".

وأضاف البيان :"إذا تم تأكيد تعيينه وزيرا للنقل، فسيعمل بوتيجيج على تحسين حياة جميع الأمريكيين، وسيحمل نفس الرؤية والفطنة السياسية التي أعادت تنشيط ساوث بيند عندما كان عمدة لها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك