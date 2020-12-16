فحص 876 حالة ضمن قافلة جامعة المنصورة «جسور الخير 10» بأسيوط

استكملت قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير 10" فعالياتها بمحافظة أسيوط، حيث توجهت صباح اليوم إلى قرية عرب القداديح في مركز أبنوب بالمحافظة؛ لتقدم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية هناك بالتعاون مع جامعة أسيوط، وكذلك تقديم خدمات فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة.

وأعلن أمير عبدالحميد فكري أستاذ الجراحة بكلية الطب ومدير الشئون الطبية بالقافلة، أن جهود القافلة الطبية قد أسفرت على مدار اليوم عن توقيع الكشف الطبي على 876 حالة في مختلف التخصصات الطبية بالقافلة، مع صرف الأدوية لهم بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى تحويل 71 حالة إلى مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة أسيوط لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة، كذلك زارت القافلة البيطرية بعض التجمعات حيث تم توقيع الفحص التناسلي والكشف على الحيوانات المريضة.

وأعلن محمد جبر السيد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع ومدير الشئون البيطرية، توقيع الكشف على أكثر من 250 رأسا من الماشية، و150 من الأغنام والماعز، و150 من الخيول والحمير، وكان هناك تنوع في الحالات ما بين إصابات الجهاز التنفسي والهضمي وسوء تغذية وحالات احتباس بول في عجول التسمين، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 15 عملية جراحية، وفحص أكثر من 50 حالة تعاني من العرج في الخيول والمجترات، وفحص حالات المشاكل التناسلية والعقم لـ150 حالة من الماشية والخيول بجهاز الموجات فوق الصوتية، وتم صرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة، وتقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربيين.

وصرح محمود موسى الأستاذ المساعد بقسم علوم الأراضي بكلية الزراعة، بأن القافلة قامت على مدار اليوم بتنظيم وعقد عدد من اللقاءات التثقيفية والتوعوية مع مزارعي المحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية، وتم استعراض بعض المشاكل الخاصة بنبات الريحان مثل مشكلة جفاف بعض النباتات الناتجة عن عدم التساوي في توزيع سماد نترات الأمونيوم، وتم اقتراح عدد من الحلول لعلاج هذا المشكلة.

وتابع: كما تم التطرق إلى أساليب إدارة الري والتسميد لمحصول الريحان وأسباب التمليح الثانوي الناجم عن سوء الاستغلال المائي، وكيفية رفع المناعة المستحدثة للنبات عن طريق التسميد الأمثل، كما تم التوصية بمكافحة الحشرات الماصة الثاقبة، وخاصة المن؛ لتفادي تلك المشكلة قبل حدوثها، وتم التوصية بالمبيدات الفطرية المناسبة حال ظهور الأعراض.

ووزع فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة المشارك في القافلة، الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال المتواجدين مع أهاليهم بمحيط الوحدة الصحية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الترفيهية، والرسم على الوجه.

كما تم على هامش فعاليات القافلة توزيع عدد من البطاطين والكراتين الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية على الأهالي الأكثر احتياجًا؛ وذلك إيمانًا من جامعة المنصورة بأهمية دورها المجتمعي.