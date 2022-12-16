أوكرانيا: إسقاط طائرتين روسيتين بدون طيار واستهداف 4 مناطق حشد للقوات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة أن قوات الدفاع أسقطت طائرتين روسيتين بدون طيار من طراز (أورلان-10) وأصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية خمسة مراكز قيادة للروس وأربع مناطق حشد لقواتهم ومستودعين للذخيرة وآخر للوقود.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية الرسمية) - أن القوات المسلحة الأوكرانية صدت هجمات روسية بالقرب من 22 مستوطنة في إقليمين خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين ذلك مناطق نوفوسيليفسكي وستيلماخيفكا وبلوشانكا وبيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك.

وأضاف البيان "أن القوات الروسية شنت 23 غارة جوية و4 هجمات صاروخية، من بينها ضربتان على أهداف مدنية في مدينة خاركيف، فضلا عن 78 هجوما بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS استهدفت أحياء سكنية في بعض المناطق. فيما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين.

وتابع البيان "أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن سلاح الجو التابع لقوات الدفاع 22 غارة على مناطق تمركز فيها أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية للروس، بالإضافة إلى 3 غارات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات"، مع الإشارة إلى أن الجيش الأوكراني قتل حوالي 96590 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 15 ديسمبر الجاري.