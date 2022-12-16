تغيير وحيد في تشكيل الإسماعيلي أمام بيراميدز بالدوري

أعلن أيمن الجمل، المدير الفني المؤقت للإسماعيلي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة بيراميدز، عصر اليوم، الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي، قبل مباراة اليوم، المركز الـ16 بجدول ترتيب البطولة، برصيد 3 نقاط، حيث تعادل الفريق في 3 مباريات، بينما خسر في مثلهما.

فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حيث فاز الفريق في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما خسر في مباراة واحدة.

وشهدت التشكيلة تغييرا وحيدا عن مباراة فيوتشر الأخيرة بتواجد محمد مخلوف في متوسط الميدان بدلا من عماد حمدي.

ويدخل الإسماعيلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :محمد كوكو.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد مخلوف: محمد حسن وعمر الوحش.

الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي وباسم مرسي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد عادل عبد المنعم، محمد نصر، أحمد محسن، محمد بن خماسة، محمود الشبراوي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، صالح جمعة وفراس شواط.