الأهلي يتقدم على فيوتشر بهدف في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف نظيف على فيوتشر في الشوط الأول للمباراة التي تقام مساء اليوم على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة السابعة في ‏بطولة الدوري المصري الممتاز.‏



سيطر الأهلي على معظم فترات الشوط الأول وكاد يهز الشباك في أكثر من فرصة محققة لكنها أهدرت نتيجة لعدم التوفيق، قبل أن يتدخل حسين الشحات ويفك الاشتباك في الدقيقة 32، وينجح في تسجيل الهدف الأول من تمريرة شادي حسين المتقنة.



شهد الشوط الأول خشونة مفرطة من جانب لاعبي فيوتشر، مما دفع أمين عمر حكم المباراة لطرد عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 20 بعد استدعاء حكم الفيديو.



الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية، وسعى الأهلي من البداية إلى محاصرة منافسه في نصف ملعبه مع شن الغارات الهجومية المؤثرة التي كادت تثمر عن الهدف الأول في الدقيقة 5، عندما تسلم علي معلول تمريرة محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء لكن دفاع فيوتشر تدخل في الوقت المناسب.

أول تواجد هجومي للمنافس جاء في الدقيقة 14، عندما تقدم عبد الكبير الوادي ومرر في العمق باتجاه عمر كمال لكن محمود متولي بيقظته تدخل وشتت الكرة.

أمين عمر حكم المباراة تدخل في الدقيقة 20 وأشهر الكارت الأصفر لمهاجم فيوتشر عمر كمال، عندما تدخل بعنف مبالغ فيه مع مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، وتتوقف المباراة بعد استدعاء حكم الفيديو نتيجة للعنف الزائد، وبعد مشاهدة الواقعة قام أمين عمر بإلغاء الكارت الأصفر وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة.

في الدقيقة 30 كاد محمد أفشة يضع الأهلي في المقدمة من هجمة منظمة سريعة تصل الكرة إلى عمرو السولية فمرر سريعًا في العمق إلى محمد مجدي أفشة، الذي تسلم الكرة بكعب قدمه ودخل لمنطقة الجزاء وراوغ سعد سمير لكنه سقط فجأة قبل أن يسدد الكرة في المرمى.



الهدف الأول:

فرصة أفشة كانت مجرد بروفة للهدف الأول الذي حمل توقيع حسين الشحات في الدقيقة 32، عندما تسلم محمد شريف الكرة ومرر إلى عمرو السولية فراوغ ومرر الكرة سريعًا إلى شادي حسين في عمق منطقة الجزاء، الذي هيأ الكرة إلى حسين الشحات الذي سدد على يسار محمود جنش حارس فيوتشر ليتقدم الأهلي بالهدف الأول.

ارتفعت حرارة المباراة وسرعتها بعد تقدم الأهلي بالهدف الأول، وكاد محمد مجدي أفشة يضيف الهدف الثاني، عندما راوغ أمام منطقة الجزاء وقبل أن يسدد يتدخل دفاع المنافس ويسقط أفشة على حدود منطقة الجزاء دون تدخل من الحكم الذي اكتفى بمشاهدة الواقعة.

مرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول بمحاولات هجومية مكثفة للأهلي لكنها لم تصل للنهاية السعيدة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 1/0.