الكويت تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إيواء عاجل للنازحين في غزة

أعلنت جمعية (نماء الخيرية) الكويتية اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الإغاثي (من أجل غزة) في مسعى لتوفير الإيواء الآمن للأسر النازحة في شمال قطاع غزة عبر إقامة أكثر من 100 خيمة إيواء متكاملة التجهيز بالتعاون مع مؤسسات محلية معتمدة لدى وزارة الخارجية الكويتية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ(نماء الخيرية) التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد العتيبي إن "مشروع الإيواء يأتي استجابة عاجلة لنداءات الاستغاثة الإنسانية التي تتزايد يوما بعد يوم في غزة حيث يعيش مئات الآلاف من الأسر دون مأوى بعد تدمير منازلهم في مشهد يعكس إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في القرن الحديث"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف العتيبي أن "تقارير الأمم المتحدة وخصوصا الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تؤكد أن أكثر من 9ر1 مليون شخص أي نحو 85 بالمئة من سكان غزة نزحوا قسرا من منازلهم وأن أكثر من نصفهم يبيتون في العراء أو تحت خيام بدائية لا تقيهم حر النهار ولا برد الليل".

وأشار إلى ما تظهره بيانات أخرى أن أكثر من 60% من المرافق السكنية دمرت أو تضررت كليا منذ بدء الحرب مما يجعل توفير الإيواء أحد أكثر الاحتياجات إلحاحا.

وشدد العتيبي على أن (نماء الخيرية) انطلاقا من رسالتها الإنسانية والتنموية حرصت على أن يكون تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الإغاثية من خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات محلية معتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بشفافية وعدالة ولتحقيق أقصى أثر ميداني في المناطق المنكوبة.

وأوضح أن الخيام التي تم تركيبها شمال القطاع صممت لتوفير حد أدنى من الأمان والخصوصية للأسر ومزودة بمواد عازلة للحرارة والرطوبة مع توزيع مستلزمات أساسية مثل الأغطية والفرش وطرود النظافة الشخصية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف التوسع في المراحل المقبلة ليشمل مناطق أخرى في جنوب القطاع حسب الحاجة.