كتائب القسام تعلن قنص 5 جنود إسرائيليين واستهداف 7 آليات عسكرية في مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، قنص 5 جنود إسرائيليين واستهداف 7 آليات عسكرية في مدينة غزة.



وقالت في بيانات منفصلة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء السبت، إنها استهدفت جرافة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» جنوب منطقة التوام شمال المدينة.



وأشارت إلى استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذيفة «الياسين 105» في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.



ولفتت إلى أن عناصرها تمكنوا من قنص 3 جنود إسرائيليين في حي الشيخ رضوان، مشيرة إلى أنهم تمكنوا من قنص جنديين إسرائيليين في حي الزيتون.



وأفادت باستهداف دبابتين وجرافتين إسرائيليتين بقذائف «الياسين 105» في حي الزيتون.



وذكرت أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان.