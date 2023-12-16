شولتس يحث على الانفتاح والتعاطف مع اليهود في ألمانيا

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس بالانفتاح والتعاطف مع اليهود في ألمانيا.

وخلال مؤتمر يوم الجاليات اليهودية في ألمانيا، قال شولتس اليوم السبت: "نحن جميعا علينا واجب أن نتخذ كل يوم قرارا صحيحا لصالح التعاطف والتضامن والأذن المفتوحة والقلب المفتوح"، مشيرا إلى أن هذا هو أساس "مجتمعنا المفتوح".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن "هذا يعني بداهة ألمانيا الحرة اليهودية وبنفس القدر ألمانيا المسيحية أو المسلمة والدينية أو غير الدينية والمتنوعة، سندافع عن ألمانيا هذه".

جاء ذلك في نص الخطاب الذي يعتزم شولتس إلقاءه في أمسية المؤتمر وهو النص الذي تم توزيعه بشكل مسبق.

من جانبه، تحدث رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر عن وقوع حوادث تصنفها ألمانيا على أنها معادية للسامية بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال شوستر مخاطبا شولتس: "أعلنتم عن عواقب، وأنتم بصدد تنفيذ هذا، ونحن ندعمكم في هذا حتى نهاية الطريق".

وطالب شوستر، الحكومة الألمانية، بالوقوف إلى جانب إسرائيل في الأمم المتحدة في المستقبل أيضا، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية لا تزال تتأرجح بين المقاعد حتى الآن.

وكان يوم الجاليات اليهودية في ألمانيا بدأ أول أمس الخميس وسينتهي غدا الأحد، وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 1400 شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في فعاليات هذا اليوم.

وتضم الجاليات اليهودية في ألمانيا نحو 95 ألف شخص.

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