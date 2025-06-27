سفارة النرويج تستضيف فعاليات لدعم المستقبل الأخضر في مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سفيرة النرويج بالقاهرة: الحمأة يمكن أن تسهم في الزراعة المستدامة وإنتاج الطاقة إذا أُديرت جيدًا

استضافت سفارة النرويج بالقاهرة منتدى مصر للإدارة المستدامة للحمأة، وذلك بالتعاون مع شركة كامبي النرويجية المتخصصة، وشركتي أتكينز وأندريتز.

وقالت سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال إن الحمأة (المادة الصلبة المترسبة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي) ليست نفايات، بل مورد، موضحة أنها إذا أُديرت بشكل جيد ستُسهم في الزراعة المستدامة وإنتاج الطاقة والاقتصاد الدائري.

واستعرضت سفيرة النرويج تجربة بلادها والتقدم المُحرز فيما يتعلق بالاستدامة وتحويل النفايات السائلة إلى طاقة نظيفة، مؤكدة أهمية وجود شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وتقنيات تمويل مبتكرة.

وسلط المنتدى الضوء على ممارسات مبتكرة ومستدامة وفعالة لإدارة الحمأة، مع التركيز على إعادة تدوير الحمأة بشكل آمن وفعّال وتوليد الطاقة المتجددة.

ويمكن لتجربة النرويج في استعادة المواد الصلبة الحيوية أن تساعد مصر على تحقيق رؤية 2030 من خلال خفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحديث البنية التحتية للمياه والنفايات، بحسب سفارة النرويج بالقاهرة.

وتلتزم النرويج، من خلال الشراكة مع دول مثل مصر، بمواصلة تبادل الخبرات، ودعم تطوير السياسات، وتمكين حلول قابلة للتطوير تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتحول المستدام في مصر ورؤية مصر 2030.