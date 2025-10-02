ميرتس يسعى لاتخاذ قرار في أكتوبر بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يسعى إلى اتخاذ قرار بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وفي أعقاب القمة الأوروبية التي انعقدت في كوبنهاجن اليوم الخميس، قال المستشار الألماني:"سنقوم الآن بدراسة الأمر بعناية، وعلى أرجح الاحتمالات سيتم اتخاذ قرار ملموس بهذا الشأن في غضون ثلاثة أسابيع في اجتماع المجلس الأوروبي المقبل".

وكان ميرتس اقترح استخدام هذه الأصول كضمانات لقروض بقيمة 140 مليار يورو، بهدف تمكين أوكرانيا من تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الهجوم الروسي. لكن هناك اعتراضات قوية على ذلك، لا سيما في بلجيكا حيث يُحتجز الجزء الأكبر من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، قال ميرتس إنه يغادر قمة كوبنهاجن "بشعور مؤكد بأن هناك توافقًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي وأيضًا في الجماعة السياسية الأوروبية" على استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي:"سأدعم أي مسار يتيح استخدام الأصول الروسية لمواصلة مساعدة أوكرانيا، والعمل على إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن القمة الأوروبية المقبلة ستنعقد في بروكسل يومي 23 و24 من الشهر الجاري.