مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء انفجار بمختبر جامعة إيرانية في طهران

لقي شخص واحد حتفه وأصيب أربعة آخرون اليوم الخميس ، إثر وقوع انفجار في مختبر جامعة إيرانية، حسبما أفادت تقارير إعلام محلية.

ونقلت عدة وسائل إعلام إخبارية عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله، إنه يُعتقد أن الانفجار كان بسبب أسطوانة هيدروجين في مختبر كلية الهندسة والتقنية بجامعة طهران، في حي أمير آباد بالعاصمة طهران.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت دوي انفجار عال قرب مختبر في الكلية.

وقال ملكي إن الانفجار سبب حريقًا، ولكن الوضع تحت السيطرة وجاري التحقيق في القضية.

يشار إلى أن طهران شهدت العديد من الحرائق والانفجارات خلال الأشهر الماضية وألقي فيها باللوم على تسريبات الغاز والماس الكهربائي.