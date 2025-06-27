البرلمان العربي يشيد بمبادرة الفارس الشهم خلال زيارته المستشفى الإماراتي العائم بميناء العريش

تفقد وفد اتحاد البرلمان العربي، اليوم الجمعة، المستشفى الإماراتي العائم بميناء العريش البحري، الذي يقدّم خدماته الطبية والإنسانية للمصابين الفلسطينيين، وذلك بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

واستمع الوفد، برئاسة محمد أحمد اليماحي، إلى شرح مفصل حول عمليات مبادرة "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني، من خلال توفير مساعدات إنسانية وطبية عاجلة.

وأجرى الوفد جولة داخل المستشفى العائم، التقى خلالها عدداً من المرضى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم، حيث تُقدم لهم خدمات علاجية متكاملة من خلال أطقم طبية متخصصة، تشمل غرف عمليات، عناية مركزة، معامل تحاليل وأجهزة أشعة، إلى جانب توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة.

وأشاد محمد أحمد اليماحي رئيس وفد البرلمان العربي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لعلاج المصابين، وبالتنسيق الفعال مع الجهات المصرية، معرباً عن تقدير البرلمان العربي لهذه المبادرات الإنسانية التي تؤكد على وحدة المصير والدعم العربي المشترك.

Amr